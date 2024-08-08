В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

В Государственной таможенной службе рассказали, при каких условиях товары в почтовых и экспресс-отправлениях освобождаются от налогообложения, пишет УНН.

Детали

С 27 июля 2024 года вступили в силу Законы Украины № 3853-IX и № 3854-IX от 16 июля 2024 года, которые предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость при ввозе в Украину определенных товаров.

Согласно этим законам, таможенное оформление товаров, таких как инверторы, солнечные панели и электрогенераторы (бензиновые или газовые), освобождается от налогообложения. Это касается также товаров, которые перемещаются или пересылаются на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Эти товары освобождаются от налогообложения только при условии, что почтовый оператор, экспресс-перевозчик или декларант заявит все необходимые сведения о товаре: название, коммерческое описание, маркировка, технические данные и код товара согласно УКТВЭД, укажет код льготы и проведет расчет таможенных платежей с применением освобождения.

В Гостаможслужбе отмечают, что декларантом международных почтовых отправлений выступает оператор почтовой связи, а для международных экспресс-отправлений - получатель отправления или экспресс-перевозчик.

Сначала товар декларируется, затем таможня получает декларацию с необходимым набором данных и проводит таможенное оформление. Если при декларировании не указан необходимый набор информации или льгота, предусмотренная Законами № 3853-IX и № 3854-IX, таможня не сможет осуществить льготное таможенное оформление, и товар будет оформлен с начислением таможенных платежей на общих основаниях.

Декларанты, то есть экспресс-перевозчики или почтовые операторы, могут получать всю необходимую информацию от отправителя или получателя товара в Украине.

Поэтому, если вы ожидаете такой товар и вам поступило обращение от операторов доставки (через е-mail, сообщение на номер телефона / в мобильном приложении операторов доставки, телефонные звонки и т.д.) советуем оперативно предоставлять им необходимую информацию для таможенного оформления товара: название, наименование, коммерческое описание, маркировка и технические данные, код товара согласно УКТВЭД (по возможности), коммерческие документы, подтверждающие стоимость товара, документы об оплате и прочее - добавили в Гостаможслужбе.

Напомним,

С 27 июля, вступили в силу законы, которые предусматривают отмену налога и пошлины на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования, а также для оборудования для энергетики