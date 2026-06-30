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В гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось яйцо, которое более двух месяцев оставалось целым

Киев • УНН

 • 428 просмотра

28 июня в гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось пятое яйцо, из которого так и не вылупился птенец. Причиной стала жара, яйцо перегрелось на солнце.

В гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось яйцо, которое более двух месяцев оставалось целым
Фото: скриншот из видео

28 июня в 16:04 в гнезде аистов Одарки и Грицика завершилась история пятого яйца, из которого так и не вылупился птенец. Вместо этого оно взорвалось из-за жары. Об этом сообщила исследовательница Ирина Саражинская, пишет УНН.

Детали

По словам исследовательницы, пятое яйцо появилось в гнезде в период с 13 по 21 апреля. Более месяца его по очереди высиживали Грицик и Одарка, ожидая появления на свет пятого аистёнка. Однако этого не произошло, потому что яйцо взорвалось.

Ещё более месяца после взрыва яйцо лежало в гнезде, время от времени перемещаясь по всему периметру. Позапрошлого года в гнезде Одарки и Грицика так же долгое время оставалось яйцо, из которого не вылупился птенец. Тогда оно тоже взорвалось в жаркий летний день - 30.06.2024 года, перегревшись на солнце

- подчеркнула исследовательница.

Напомним

Исследовательница Ирина Саражинская подтвердила появление первого яйца в гнезде аистов Грицика и Одарки. За событием в онлайн-трансляции одновременно наблюдали более 500 зрителей.

Алла Киосак

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