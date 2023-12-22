В Германии из-за шторма приостанавливается железнодорожное сообщение

В Берлине заявили, что не будут помогать Минобороны с мобилизацией украинцев в Германии

Министр юстиции Германии заявил, что план Украины по мобилизации своих граждан в Германии не будет иметь практических последствий, отметив конституционное право не служить против своей воли.