В Генштабе подтвердили поражение железнодорожного моста и подразделения радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в Крыму. Также поражены станция РЭБ, подразделение радиоэлектронной разведки и пункты управления врага.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 3 июля поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВТЦ АР Крым, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Как сообщили в Генштабе, железнодорожный мост через Красногвардейский канал используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Также поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
Кроме того, по данным Генштаба, поражен пункт управления БпЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт врага в районе Новгорода Запорожской области.
По результатам оценки дополнительных данных подтверждено разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного на Донетчине. Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30.06.26, 14:37 • 15459 просмотров