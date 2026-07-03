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В Генштабе подтвердили поражение железнодорожного моста и подразделения радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в Крыму. Также поражены станция РЭБ, подразделение радиоэлектронной разведки и пункты управления врага.

В Генштабе подтвердили поражение железнодорожного моста и подразделения радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 3 июля поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского на ВТЦ АР Крым, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Как сообщили в Генштабе, железнодорожный мост через Красногвардейский канал используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (АР Крым) и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Кроме того, по данным Генштаба, поражен пункт управления БпЛА в районе Украинска Донецкой области и командный пункт врага в районе Новгорода Запорожской области.

По результатам оценки дополнительных данных подтверждено разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного на Донетчине. Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов

- добавили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30.06.26, 14:37 • 15459 просмотров

Антонина Туманова

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