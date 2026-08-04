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В геленджике БПЛА упал на пляж из-за действий российских ПВО - Коваленко

Киев • УНН

 • 4023 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что падение БПЛА на пляж в геленджике произошло из-за работы российских ПВО. Он подчеркнул, что гибель россиян - вина российских сил, а Украина бьет только по военным целям.

В геленджике БПЛА упал на пляж из-за действий российских ПВО - Коваленко

Падение БПЛА на пляж города геленджик краснодарского края рф произошло в результате действий российских ПВО. Об этом в комментарии для CNN руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Это была работа российских сил ПВО, которые сбили беспилотник над пляжем, полным отдыхающих. И жалких усилий российских властей, которые часто скрывают предупреждения о воздушной тревоге или не делают всего необходимого для обеспечения безопасности россиян во время таких тревог

- говорится в заявлении Коваленко.

Он добавил, что гибель россиян на пляже в геленджике - это исключительно вина российских сил ПВО.

Украина применяет свое оружие исключительно против военно-промышленного комплекса россии и ее экономической инфраструктуры, которая влияет на способность рф финансировать войну

 - подчеркнул он.

Напомним

В ночь на 4 августа БПЛА атаковали складские помещения Wildberries в чехове и логистический комплекс возле красного бора в ленинградской области.

Евгений Устименко

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