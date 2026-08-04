В геленджике БПЛА упал на пляж из-за действий российских ПВО - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что падение БПЛА на пляж в геленджике произошло из-за работы российских ПВО. Он подчеркнул, что гибель россиян - вина российских сил, а Украина бьет только по военным целям.
Падение БПЛА на пляж города геленджик краснодарского края рф произошло в результате действий российских ПВО. Об этом в комментарии для CNN руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Это была работа российских сил ПВО, которые сбили беспилотник над пляжем, полным отдыхающих. И жалких усилий российских властей, которые часто скрывают предупреждения о воздушной тревоге или не делают всего необходимого для обеспечения безопасности россиян во время таких тревог
Он добавил, что гибель россиян на пляже в геленджике - это исключительно вина российских сил ПВО.
Украина применяет свое оружие исключительно против военно-промышленного комплекса россии и ее экономической инфраструктуры, которая влияет на способность рф финансировать войну
Напомним
В ночь на 4 августа БПЛА атаковали складские помещения Wildberries в чехове и логистический комплекс возле красного бора в ленинградской области.