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В это воскресенье стартует самое дорогое реалити-шоу Украины — проект “Кандидат” Вадима Рабиновича

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Долгожданная премьера самого масштабного и дорогого за все время существования украинского телевидения социально-политического реалити-шоу “Кандидат” народного депутата, лидера партии “За життя” Вадима Рабиновича состоится 26 августа. Об этом сообщили на сайте телеканала “112 Украина”, в эфире которого будет выходить шоу.

В это воскресенье стартует самое дорогое реалити-шоу Украины — проект “Кандидат” Вадима Рабиновича

“Позади остались долгие дни съемок, баталий и испытаний для участников проекта, и, наконец, премьера уникального для украинского телевидения реалити-шоу — 26 августа в эфире телеканала “112-Украина”, — говорится в заявлении канала.

Проект “Кандидат” будет выходить по воскресеньям, в 21:00. Вести программу станут народный депутат, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, народный депутат, член партии “За життя” Нестор Шуфрич и ведущая телеканала “112-Украина” Анна Степанец.

Как отметил Генеральный директор телеканала “112-Украина” Егор Бенкендорф, проект “Кандидат” станет открытием для украинского телевидения.

“Это действительно большой социально-политический эксперимент, аналогов которому еще не было на украинском телевидении. В этом шоу мы фактически создаем социальные лифты, показываем, как они должны работать в масштабах страны, открываем новые лица в украинской политике. Мы не знали и не знаем, чем закончатся съемки реалити-шоу „Кандидат“, они еще продолжаются. Кто станет тем единственным кандидатом, остается интригой и для нас, и для телезрителя, и результат в данном случае зависит от самих участников”, — подчеркнул Бенкендорф.

В свою очередь Вадим Рабинович сообщил, что реалити-шоу может быть продлено на три сезона.

“Задача проекта „Кандидат“ — показать и доказать, что любой простой человек, обладая интеллектом, хорошими деловыми способностями и человеческими качествами, может пройти в парламент. Что в украинской власти могут быть порядочные люди, которые заслуживают доверия. Я с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, возможно, рассмотреть будущих звезд украинской политической арены”, — отметил парламентарий.

Ранее лидер партии “За життя” заявил, что проект будет транслироваться на протяжении 12 недель.

“Возможно, режиссеры не одобрят этого, но открою вам секрет: в принципе, мы рассчитываем на три сезона этого политико-социального проекта. Мы собираемся выйти в эфир в конце августа, в течение 12 недель будем отбирать нашего кандидата. Потом немного отдохнем — и хотим начать второй сезон проекта, а за ним — и третий. Это очень тяжелая работа. Я всегда был „телевизионным“ человеком, но обычно происходило так: пришел на передачу, пробыл там час — и ушел. А с „Кандидатом“ все намного сложнее. Но это стоит того, ведь в итоге мы сможем выявить два—три таланта — это уже результат”, — заявил парламентарий.

Напомним, что еще на этапе отбора социальный проект “Кандидат” собрал тысячи желающих стать народным депутатом, из которых были отобраны 12 участников реалити-шоу. Победитель проекта получит возможность стать депутатом Верховной Рады и пройти курс обучения в Стэндфордском университете. Реалити-шоу “Кандидат” будет состоять из 13 серий, в ходе которых зрители смогут наблюдать, как проходил отбор лучшего избранника от народа.

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