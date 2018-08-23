В это воскресенье стартует самое дорогое реалити-шоу Украины — проект “Кандидат” Вадима Рабиновича

"Позаду залишилися довгі дні зйомок, баталій і випробувань для учасників проекту, і, нарешті, прем'єра унікального для українського телебачення реаліті-шоу - 26 серпня в ефірі телеканалу" 112-Україна ", - йдеться в заяві каналу.

Проект "Кандидат" виходитиме щонеділі, о 21:00. Вести програму будуть народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович, народний депутат, член партії "За життя" Нестор Шуфрич і ведуча телеканалу "112-Україна" Анна Степанець.

Як зазначив Генеральний директор телеканалу "112-Україна" Єгор Бенкендорф, проект "Кандидат" стане відкриттям для українського телебачення.

"Це дійсно великий соціально-політичний експеримент, аналогів якому ще не було на українському телебаченні. У цьому шоу ми фактично створюємо соціальні ліфти, показуємо, як вони повинні працювати в масштабах країни, відкриваємо нові обличчя в українській політиці. Ми не знали і не знаємо, чим закінчаться зйомки реаліті-шоу "Кандидат", вони ще тривають. Хто стане тим єдиним кандидатом, залишається інтригою і для нас, і для телеглядача, і результат в даному випадку залежить від самих учасників ", - підкреслив Бенкендорф.

У свою чергу Вадим Рабинович повідомив, що реаліті-шоу може бути продовжено на три сезони.

"Завдання проекту" Кандидат "- показати і довести, що будь-який проста людина, володіючи інтелектом, хорошими діловими здібностями і людськими якостями, може пройти в парламент. Що в українській владі можуть бути порядні люди, які заслуговують на довіру. Я з великим інтересом ставлюся до цього проекту. Хочу поспілкуватися з цими людьми і, можливо, розглянути майбутніх зірок української політичної арени ", - зазначив парламентарій.

Раніше лідер партії "За життя" заявив, що проект буде транслюватися на протязі 12 тижнів.

"Можливо, режисери не схвалять цього, але відкрию вам секрет: в принципі, ми розраховуємо на три сезони цього політико-соціального проекту. Ми збираємося вийти в ефір в кінці серпня, протягом 12 тижнів будемо відбирати нашого кандидата. Потім трохи відпочинемо - і хочемо почати другий сезон проекту, а за ним - і третій. Це дуже важка робота. Я завжди був "телевізійним" людиною, але зазвичай відбувалося так: прийшов на передачу, пробув там годину - і пішов. А з "Кандидатом" все набагато складніше. Але це варто того, адже в підсумку ми зможемо виявити два-три таланту - це вже результат ", - заявив парламентарій.

Нагадаємо, що ще на етапі відбору соціальний проект "Кандидат" зібрав тисячі охочих стати народним депутатом, з яких було відібрано 12 учасників реаліті-шоу. Переможець проекту отримає можливість стати депутатом Верховної Ради і пройти курс навчання в Стенфордському університеті. Реаліті-шоу "Кандидат" буде складатися з 13 серій, в ході яких глядачі зможуть спостерігати, як проходив відбір кращого обранця від народу.