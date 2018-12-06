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В Эстонии раздумывают над увеличением срока службы в армии

Киев • УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В некоторых родах войск Эстонии срок службы мог бы быть и подлиннее. Такое мнение высказал командующий силами обороны страны генерал-майор Мартин Херем, передает УНН со ссылкой на ERR.

В Эстонии раздумывают над увеличением срока службы в армии

Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, заявил Херем.

По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количество действующих военных. Военных специалистов попросту не хватает. Поэтому одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев. Например, в таких родах войск как кибервойска, связь или ПВО.

Херем при этом уверен, что женщины в армии могут служить только на добровольной основе.

Сейчас призывники служат в армии страны не более 11 месяцев.

Напомним, МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с инцидентом на Азове.

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