В Эстонии раздумывают над увеличением срока службы в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В некоторых родах войск Эстонии срок службы мог бы быть и подлиннее. Такое мнение высказал командующий силами обороны страны генерал-майор Мартин Херем, передает УНН со ссылкой на ERR.
Увеличение времени срочной службы помогло бы повысить боевую готовность армии, заявил Херем.
По словам Херема, одна из главных проблем вооруженных сил Эстонии заключается в том, что нарастить боевую мощь практически невозможно из-за ограниченного количество действующих военных. Военных специалистов попросту не хватает. Поэтому одним из вариантов могло бы стать увеличение срока службы до 12 месяцев. Например, в таких родах войск как кибервойска, связь или ПВО.
Херем при этом уверен, что женщины в армии могут служить только на добровольной основе.
Сейчас призывники служат в армии страны не более 11 месяцев.
Напомним, МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с инцидентом на Азове.