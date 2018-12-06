В Естонії роздумують над збільшенням строку служби в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У деяких родах військ Естонії термін служби міг би бути і тривалышим. Таку думку висловив командувач силами оборони країни генерал-майор Мартін Херем, передає УНН з посиланням на ERR.
Збільшення часу строкової служби допомогло б підвищити бойову готовність армії, заявив Херем.
За словами Херема, одна з головних проблем збройних сил Естонії полягає в тому, що наростити бойову міць практично неможливо через обмежену кількість діючих військових. Військових фахівців просто не вистачає. Тому одним з варіантів могло б стати збільшення терміну служби до 12 місяців. Наприклад, у таких родах військ як кібервыйська, зв'язок або ППО.
Херем при цьому впевнений, що жінки в армії можуть служити лише на добровільній основі.
Зараз призовники служать в армії країни не більше 11 місяців.
Нагадаємо, МЗС Естонії викликало посла РФ в зв'язку з інцидентом на Азові.