В Эстонии во время военных учений пострадали несколько десантников армии США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси в Эстонии был выброшен десант из порядка 600 парашютистов дивизии армии США. Некоторые десантники при приземлении получили повреждения и были госпитализированны, об этом сообщает эстонское издание Postimees, передает УНН.
Детали
Пресс-атташе посольства США Марк Нейлор подтвердил Postimees, что несколько десантников получили легкие травмы при приземлении.
“Это обычная часть воздушных операций”, — добавил он.
“Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе”, — сказал Нейлор.
Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.
Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe — это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных. Помимо Эстонии учебное десантирование также состоялись в Болгарии и Румынии.
Учения завершатся 14 мая