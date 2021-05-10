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В Естонії під час військових навчань постраждали кілька десантників армії США

В Естонії під час військових навчань постраждали кілька десантників армії США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В рамках навчань Swift Response на аеродром Нурмсі в Естонії був викинутий десант з близько 600 парашутистів дивізії армії США. Деякі десантники при приземленні отримали травми і були госпіталізовані, про це повідомляє естонське видання Postimees, передає УНН.

Деталі

Прес-аташе посольства США Марк Нейлор підтвердив Postimees, що кілька десантників отримали легкі травми при приземленні.

“Це звичайна частина повітряних операцій”, — додав він.

“Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи”, — сказав Нейлор.

Активна частина маневрів Swift Response почалася 5 травня зі стрільб систем залпового вогню, які випустили по цілям більше двадцяти практичних снарядів. В ході навчань відпрацьовується оборона Естонії в умовах потенційної кризової ситуації, в них приймає вчення близько 2500 військовослужбовців Естонії, США і Великобританії, понад 20 літаків і 25 вертольотів.

Маневри Swift Response проводяться в рамках серії навчань Defender Europe — це найбільші маневри армії США за останні 25 років. Географія навчань охоплює 16 європейських країн, в них бере участь 28 000 військових. Крім Естонії навчальний десантування також відбулися в Болгарії і Румунії.

Навчання завершаться 14 травня

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