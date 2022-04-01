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В Энергодаре рашисты допрашивают местных жителей применяя методы психологического и физического давления - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В оккупированном Энергодаре на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Рашисты допрашивают их применяя методы психологического и физического давления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Энергодаре рашисты допрашивают местных жителей применяя методы психологического и физического давления - Генштаб

Цитата

"На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят их допросы с применением методов психологического и физического давления",- говорится в сообщении.

Дополнение

В Энергодаре депутат-коллаборационист от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемую "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

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