В Енергодарі рашисти допитують місцевих жителів застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В окупованому Енергодарі на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Рашисти допитують їх застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску",- йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає відношення до юрисдикції України.