В Енергодарі рашисти допитують місцевих жителів застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску – Генштаб

Цитата

"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску",- йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає відношення до юрисдикції України.