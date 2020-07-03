В Энергоатоме рассказали о выходе на рынок двусторонних договоров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. НАЭК "Энергоатом" опроверг утверждение бывшего народного депутата Сергея Лещенко о том, что Минэнерго запретило предприятию проводить аукционы для продажи электроэнергии по двусторонним договорам, передает УНН.
"Никакого запрета не существует", - заявили в Департаменте по вопросам коммуникаций НАЭК "Энергоатом".
Там пояснили, что Минэнерго наоборот инициировало высвобождение произведенной "Энергоатомом" электроэнергии для реализации на рынке двусторонних договоров.
"20 мая 2020 года Кабмин принял постановление №400, которым были внесены изменения в положение о возложении специальных обязанностей участников рынка. И эти изменения позволили "Энергоатому" выйти на рынок двусторонних договоров", - рассказали в "Энергоатоме".
На рынке двусторонних договоров "Энергоатом" имеет право продажи 5% от производимой электроэнергии.
"Недавно у нас, например, было два аукциона. Подробная информация о том, кому и сколько мы продали электроэнергии, обнародована на нашем сайте", - добавили в "Энергоатоме".