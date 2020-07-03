В Енергоатомі розповіли про вихід на ринок двохсторонніх договорів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. НАЕК "Енергоатом" спростував твердження колишнього народного депутата Сергія Лещенка про те, що Міненерго заборонило підприємству проводити аукціони для продажу електроенергії за двосторонніми договорами, передає УНН.
"Ніякої заборони не існує", - заявили у Департаменті з питань комунікацій НАЕК "Енергоатом".
Там пояснили, що Міненерго навпаки ініціювало вивільнення виробленої "Енергоатомом" електроенергії для її реалізації на ринку двосторонніх договорів.
"20 травня 2020 року Кабмін прийняв постанову №400, якою були внесені зміни до положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку. І ці зміни дозволили "Енергоатому" вийти на ринок двохсторонніх договорів", - розповіли у "Енергоатомі".
На ринку двохсторонніх договорів "Енергоатом" має право продажу 5% від виробленої електроенергії.
"Нещодавно у нас, наприклад, було два аукціони. Детальна інформація щодо того, кому і скільки ми продали електроенергії, оприлюднена на нашому сайті", - додали в "Енергоатомі".