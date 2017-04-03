В Эквадоре завершился второй тур президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Второй тур президентских выборов завершился в воскресенье вечером в Эквадоре, передает УНН со ссылкой на национальную избирательную совет (НИС).
Согласно данным опроса компании Perfiles de opinion, лидирует кандидат от правящих сил Ленин Морено, набирая 52,2% голосов. По данным опросов компании Cedatos, кандидат от правых сил Гильермо Лассо набирает 53,02%.
Первые официальные результаты должны быть объявлены в 20.00 по местному времени.
НИС информировал о высокой явке избирателей. "По состоянию на 16 часов (по местному времени) проголосовали 74,8% избирателей", - сообщил глава НИС Хуан Пабло Посо. Всего было зарегистрировано 12,8 миллиона избирателей.
Во второй тур прошли два кандидата. Представитель правящего блока "Альянс Паис" Ленин Морено и кандидат от движения КРЕО-СУММА Гильермо Лассо. По итогам прошедшего в феврале первого тура Морено получил более 39,36% голосов, чего было недостаточно для победы, а Лассо набрал 28,9%.