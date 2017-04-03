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В Еквадорі завершився другий тур президентських виборів

В Еквадорі завершився другий тур президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Другий тур президентських виборів завершився в неділю ввечері в Еквадорі, передає УНН з посиланням на національну виборчу раду (НІС).

Згідно з даними опитування компанії Perfiles de opinion, лідирує кандидат від правлячих сил Ленін Морено, набираючи 52,2% голосів. За даними опитувань компанії Cedatos, кандидат від правих сил Гільєрмо Лассо набирає 53,02%.

Перші офіційні результати повинні бути оголошені о 20.00 за місцевим часом.

НІС інформував про високу явку виборців. “Станом на 16 годин (за місцевим часом) проголосували 74,8% виборців,” — повідомив глава НІС Хуан Пабло Посо. Всього було зареєстровано 12,8 мільйона виборців.

До другого туру пройшли два кандидати. Представник правлячого блоку “Альянс ПАІС” Ленін Морено і кандидат від руху КРЕО-СУМА Гільєрмо Лассо. За підсумками минулого в лютому першого туру Морено отримав більш 39,36% голосів, чого було недостатньо для перемоги, а Лассо набрав 28,9%.

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