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В двух бывших селах на Волыни во второй раз проведут эксгумации погибших в 1943 году

Киев • УНН

 • 412 просмотра

На Волыни стартуют эксгумационные работы для перезахоронения жителей бывших сел Островки и Воля Островецкая, погибших во время Волынской трагедии. Работы продлятся до 7 августа во исполнение украинско-польских договоренностей.

В двух бывших селах на Волыни во второй раз проведут эксгумации погибших в 1943 году

13 июля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области начнутся эксгумационные работы для перезахоронения жителей этих сел, погибших во время Волынской трагедии. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что работы продлятся до 7 августа во исполнение договоренностей, достигнутых по результатам деятельности украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

Подчеркиваем, что общая память и готовность к взаимопониманию сближают наши народы во имя общих ценностей, основанных на христианской традиции, уважении к правам человека, добрососедстве в Европе и сопротивлении российскому империализму

 - говорится в сообщении.

В УИНП добавили, что с 20 по 30 апреля уже проводились поисковые работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая. По результатам исследований на локациях "Воля Островецкая 1", "Островки 1" и "Школа" были обнаружены признаки мест захоронений и человеческие останки. На других локациях признаков мест захоронений или человеческих останков не обнаружено.

Напомним

Президенты Польши и Украины на встрече в рамках саммита НАТО не смогли решить исторические вопросы, в частности касающиеся УПА. Навроцкий заявил, что эмоции поляков относительно "волынского геноцида" не подлежат обсуждению.

Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"20.12.25, 02:53 • 21656 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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