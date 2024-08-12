В ДТП на Ровенщине пострадали четыре человека: детали

В Ровенской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии пострадали четыре человека, передает УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 09:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Городище.

Следователь установил, что водитель автомобиля "Volvo", 39-летний житель, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем "BMW 530" под управлением 25-летнего жителя села Городище.

На Рівненщині у ДТП на трасі постраждали 10 людей, серед них 4 дітей

У водителя "BMW" медики диагностировали закрытую-черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у его пассажира, 25-летнего жителя областного центра -закрытый перелом бедра.

Водитель автомобиля "Volvo" получил переломы костей ноги. У его 40-летнего пассажира - ушибы. От госпитализации последний отказался.

Начато досудебное расследование