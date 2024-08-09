В Ровенской области в ДТП на трассе пострадали 10 человек, среди них 4 детей
Киев • УНН
На трассе Киев-Ковель-Ягодин столкнулись Volkswagen и Mitsubishi Pajero Sport. Пострадало 10 человек, из них 4 детей, открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Ровенской области столкнулись два автомобиля, из-за ДТП пострадали десять человек, четверо из них - дети, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Автопроисшествие произошло 8 августа около 15:30 на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" возле села Маюничи Варашского района.
Предварительно известно, что в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Mitsubishi Pajero Sport травмы получили шестеро взрослых в возрасте от 18-ти до 60-ти лет и четверо детей - от одного до 15-ти лет.
Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивают медики.
Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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