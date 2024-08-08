Смертельное ДТП на Киевщине: погибли супруги, ребенок в больнице
Киев • УНН
В Киевской области столкнулись Mazda и Mercedes. Водитель и пассажир Mazda погибли на месте, их 14-летний ребенок госпитализирован. Полиция начала расследование по факту ДТП со смертельным исходом.
Сегодня, 8 августа, вблизи села Дибинцы в Киевской области автомобиль "Mazda" столкнулся с автомобилем "Mercedes". В результате ДТП погибли супруги, а 14-летнего мальчика госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Как сообщается, ДТП произошло около 9:00 часов вблизи села Дыбинцы.
Предварительно правоохранители установили, что 47-летняя водитель "Mazda", не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "Mercedes".
К сожалению, водитель и 44-летний пассажир "Mazda" погибли на месте аварии, а 14-летний мальчик, который находился в машине, госпитализирован в больницу
Водителю автомобиля "Mercedes" медицинская помощь оказалась на месте.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
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