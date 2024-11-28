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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Дрогобычском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры

В Дрогобычском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 4337 просмотра

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В Дрогобычском районе зафиксировано попадание ракеты в объект критической инфраструктуры. В результате атаки 523 тысячи абонентов во Львовской области остались без электроснабжения.

На Львовщине во время сегодняшней масштабной ракетной атаки по Украине и длительной воздушной тревоги врагом были нанесены ракетные удары по территории Дрогобычского района, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк, передает УНН со ссылкой на РВА.

По словам главы района, к сожалению, произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или жертвах, в настоящее время, не поступало. Все профильные службы на месте работают над ликвидацией последствий удара

- указали в Дрогобычской РВА.

Ранее 

Сообщалось, что  во Львовской области российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры.  

 523 тысячи абонентов области остались без электроснабжения

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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