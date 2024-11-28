В Дрогобычском районе есть попадание в объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
В Дрогобычском районе зафиксировано попадание ракеты в объект критической инфраструктуры. В результате атаки 523 тысячи абонентов во Львовской области остались без электроснабжения.
На Львовщине во время сегодняшней масштабной ракетной атаки по Украине и длительной воздушной тревоги врагом были нанесены ракетные удары по территории Дрогобычского района, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк, передает УНН со ссылкой на РВА.
По словам главы района, к сожалению, произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или жертвах, в настоящее время, не поступало. Все профильные службы на месте работают над ликвидацией последствий удара
Ранее
Сообщалось, что во Львовской области российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
523 тысячи абонентов области остались без электроснабжения.