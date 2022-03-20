В ГПСУ сообщили, на каких пунктах пропуска на границе нет очередей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На пунктах пропуска по состоянию на 8:00 нет очередей на границе с Венгрией и Молдовой. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
Очередей нет перед пунктами пропуска на границе с Республикой Молдова и Венгрией.
В то же время на некоторых пунктах пропуска в другие страны очереди есть, в частности, на въезд в Польшу:
* "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Шегини", "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
* "Рава-Русская" - 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
* "Краковец" - 0 л/А, 4 автобусов, 0 пешеходов.
На въезд в Словацкую Республику:
* "Малый Березный", "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;
* "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
На въезд в Румынию:
* "Дякове", "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
* "Порубное" - 20 л/а, 0 пешеходов.
Дополнение
По данным ЮНИСЕФ, агентства ООН по делам детей около 1,5 миллиона детей выехали из Украины от начала российского вторжения и рискуют стать жертвой торговли людьми.