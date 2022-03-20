В ГПСУ сообщили, на каких пунктах пропуска на границе нет очередей

Очередей нет перед пунктами пропуска на границе с Республикой Молдова и Венгрией.

В то же время на некоторых пунктах пропуска в другие страны очереди есть, в частности, на въезд в Польшу:

* "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Шегини", "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

* "Рава-Русская" - 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;

* "Краковец" - 0 л/А, 4 автобусов, 0 пешеходов.

На въезд в Словацкую Республику:

* "Малый Березный", "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;

* "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

На въезд в Румынию:

* "Дякове", "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

* "Порубное" - 20 л/а, 0 пешеходов.

Дополнение

По данным ЮНИСЕФ, агентства ООН по делам детей около 1,5 миллиона детей выехали из Украины от начала российского вторжения и рискуют стать жертвой торговли людьми.





