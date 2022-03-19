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За оцінками ЮНІСЕФ, з початку вторгнення росії з України втекли 1,5 мільйона дітей

За оцінками ЮНІСЕФ, з початку вторгнення росії з України втекли 1,5 мільйона дітей

Київ • УНН

 • 80895 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. За даними ЮНІСЕФ, агентства ООН у справах дітейБлизько 1,5 мільйона дітей втекли з України від початку російського вторгнення і ризикують стати жертвою торгівлі людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Мільйони інших дітей переміщуються всередині країни, оскільки триває війна.

Цитата

"Війна в Україні призводить до масового переміщення та потоків біженців – умов, які можуть призвести до значного сплеску торгівлі людьми та гострої кризи із захисту дітей", – сказав Афшан Хан, регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії.

"Діти-біженці вкрай уразливі до того, щоб бути відокремленими від своїх сімей, експлуатацією та торгівлею. Вони потребують, щоб уряди в регіоні активізувалися та вжили заходів для їх безпеки", - додав Хан.

Як йдеться у заяві, у період з 24 лютого по 7 березня ЮНІСЕФ повідомив, що виявив понад 500 дітей без супроводу, які перетнули кордон з України в Румунію. Загальна кількість дітей без супроводу, що перекидаються через сусідні кордони, "ймовірно, набагато вища".

Щоб посилити захист, ООН і партнери з громадянського суспільства створили інформаційні центри в сусідніх країнах.

ЮНІСЕФ також закликає уряди сусідніх України посилити перевірку захисту дітей на кордонах і в ключових районах, таких як залізничні вокзали, через які проходять біженці.

Крім того, ЮНІСЕФ закликає уряди покращити транскордонне співробітництво та обмін знаннями між прикордонним контролем, правоохоронними органами та органами захисту дітей, а також швидко виявляти загублених дітей, впроваджувати процедури розшуку сімей та возз’єднання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо

Внаслідок вторгнення росії з України виїхало вже понад 3 млн біженців.

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