По оценкам ЮНИСЕФ, с начала вторжения россии из Украины сбежали 1,5 миллиона детей

Детали

Миллионы других детей перемещаются внутри страны, поскольку идет война.

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"Война в Украине приводит к массовому перемещению и потоков беженцев - условий, которые могут привести к значительному всплеску торговли людьми и острого кризиса по защите детей", - сказал Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

"Дети-беженци крайне уязвимы к тому, чтобы быть отделенными от своих семей, эксплуатацией и торговлей. Они нуждаются в том, чтобы правительства в регионе активизировались и приняли меры для их безопасности", - добавил Хан.

Как говорится в заявлении, в период с 24 февраля по 7 марта ЮНИСЕФ сообщил, что обнаружил более 500 детей без сопровождения, которые пересекли границу из Украины в Румынию. Общее количество детей без сопровождения, перебрасываемых через соседние границы"вероятно, гораздо выше".

Чтобы усилить защиту, ООН и партнеры по гражданскому обществу создали информационные центры в соседних странах.

ЮНИСЕФ также призывает правительства соседних Украины усилить проверку защиты детей на границах и в ключевых районах, таких как железнодорожные вокзалы, через которые проходят беженцы.

Кроме того, ЮНИСЕФ призывает правительства улучшить трансграничное сотрудничество и обмен знаниями между пограничным контролем, правоохранительными органами и органами защиты детей, а также быстро выявлять заблудившихся детей, внедрять процедуры розыска воссоединения семей и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним

В результате вторжения россии из Украины выехало уже более 3 млн беженцев.