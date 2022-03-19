По оценкам ЮНИСЕФ, с начала вторжения россии из Украины сбежали 1,5 миллиона детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По данным ЮНИСЕФ, агентства ООН по делам детей около 1,5 миллиона детей сбежали из Украины с начала российского вторжения и рискуют стать жертвой торговли людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Миллионы других детей перемещаются внутри страны, поскольку идет война.
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"Война в Украине приводит к массовому перемещению и потоков беженцев - условий, которые могут привести к значительному всплеску торговли людьми и острого кризиса по защите детей", - сказал Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.
"Дети-беженци крайне уязвимы к тому, чтобы быть отделенными от своих семей, эксплуатацией и торговлей. Они нуждаются в том, чтобы правительства в регионе активизировались и приняли меры для их безопасности", - добавил Хан.
Как говорится в заявлении, в период с 24 февраля по 7 марта ЮНИСЕФ сообщил, что обнаружил более 500 детей без сопровождения, которые пересекли границу из Украины в Румынию. Общее количество детей без сопровождения, перебрасываемых через соседние границы"вероятно, гораздо выше".
Чтобы усилить защиту, ООН и партнеры по гражданскому обществу создали информационные центры в соседних странах.
ЮНИСЕФ также призывает правительства соседних Украины усилить проверку защиты детей на границах и в ключевых районах, таких как железнодорожные вокзалы, через которые проходят беженцы.
Кроме того, ЮНИСЕФ призывает правительства улучшить трансграничное сотрудничество и обмен знаниями между пограничным контролем, правоохранительными органами и органами защиты детей, а также быстро выявлять заблудившихся детей, внедрять процедуры розыска воссоединения семей и детей, лишенных родительской опеки.
Напомним
В результате вторжения россии из Украины выехало уже более 3 млн беженцев.