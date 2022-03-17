Вторжение рф: Украину покинуло уже более 3 млн людей – ООН

Цитата

"Более 3 млн украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины крайне нуждается в мире. И этого требуют люди во всем мире. россия должна прекратить эту войну сейчас", - написал Гутерриш.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now.

Напомним

По состоянию на 16 марта из-за вторжения рф в Украине погибло 103 ребенка, более 100 получили ранения.