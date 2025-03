Вторжение рф: Украину покинуло уже более 3 млн людей – ООН

Цитата

"Более 3 млн украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины крайне нуждается в мире. И этого требуют люди во всем мире. россия должна прекратить эту войну сейчас", - написал Гутерриш.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now.

— António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

Напомним

По состоянию на 16 марта из-за вторжения рф в Украине погибло 103 ребенка, более 100 получили ранения.