Вторжение рф: Украину покинуло уже более 3 млн людей – ООН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате вторжения россии из Украины выехало уже более 3 млн беженцев. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует УНН.

Цитата

"Более 3 млн украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины крайне нуждается в мире. И этого требуют люди во всем мире. россия должна прекратить эту войну сейчас", - написал Гутерриш.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.

The people of Ukraine desperately need peace.

And the people around the world demand it.

Russia must stop this war now.

— António Guterres (@antonioguterres)March 16, 2022

Напомним

По состоянию на 16 марта из-за вторжения рф в Украине погибло 103 ребенка, более 100 получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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