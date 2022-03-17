Вторгнення рф: Україну покинуло вже понад 3 млн людей – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок вторгнення росії з України виїхало вже понад 3 млн біженців. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує УНН.
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"Понад 3 млн українських біженців покинули свою країну. Народ України вкрай потребує миру. І цього вимагають люди в усьому світі. росія має припинити цю війну зараз", — написав Гутерріш.
More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.
The people of Ukraine desperately need peace.
And the people around the world demand it.
Russia must stop this war now.
Нагадаємо
Станом на 16 березня через вторгнення рф в Україні загинуло 103 дитини, понад 100 дістали поранення.