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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Вторгнення рф: Україну покинуло вже понад 3 млн людей – ООН

Вторгнення рф: Україну покинуло вже понад 3 млн людей – ООН

Київ • УНН

 • 97125 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Внаслідок вторгнення росії з України виїхало вже понад 3 млн біженців. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує УНН.

Цитата

"Понад 3 млн українських біженців покинули свою країну. Народ України вкрай потребує миру. І цього вимагають люди в усьому світі. росія має припинити цю війну зараз", — написав Гутерріш.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.

The people of Ukraine desperately need peace.

And the people around the world demand it.

Russia must stop this war now.

— António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

Нагадаємо

Станом на 16 березня через вторгнення рф в Україні загинуло 103 дитини, понад 100 дістали поранення.

Українські Національні Новини

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