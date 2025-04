Вторгнення рф: Україну покинуло вже понад 3 млн людей – ООН

Цитата

"Понад 3 млн українських біженців покинули свою країну. Народ України вкрай потребує миру. І цього вимагають люди в усьому світі. росія має припинити цю війну зараз", — написав Гутерріш.

— António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

Нагадаємо

Станом на 16 березня через вторгнення рф в Україні загинуло 103 дитини, понад 100 дістали поранення.