В ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску на кордоні немає черг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На пунктах пропуску станом на 8:00 немає черг на кордоні з Угорщиною та Молдовою. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Так, черг немає перед пунктами пропуску на кордоні з Республікою Молдова та Угорщиною.
Водночас на деяких пунктах пропуску до інших країн черги є, зокрема, на в'їзд в Польщу:
• «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Шегині», «Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
• «Рава-Руська» - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;
• «Краківець» - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів.
На в'їзд в Словацьку Республіку:
• «Малий Березний», «Малі Селменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
• «Ужгород» - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
На в'їзд в Румунію:
• «Дякове», «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
• «Порубне» - 20 л/а, 0 пішоходів.
Доповнення
За даними ЮНІСЕФ, агентства ООН у справах дітей близько 1,5 мільйона дітей виїхали з України від початку російського вторгнення і ризикують стати жертвою торгівлі людьми.