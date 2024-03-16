В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

В Донецкой области российские войска сегодня утром обстреляли Новоселовку Первую в Очеретинской громаде, которую рассекает линия фронта, 51-летний мужчина погиб и еще один человек получил ранения, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Очеретинской громады. Сегодня утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Первую - убили 51-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, пострадавшего доставили в больницу.

"Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу для жизни. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.

Напомним

Российские войска 15 марта вечером нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, 18 раз обстреляли населенные пункты региона за минувшие сутки, ранив одного мирного жителя.