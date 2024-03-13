В Донецкой области учтено более 1,5 тыс. убежищ и укрытий, но в количестве преобладают простейшие

Вопрос безопасности остается ключевым в Донецкой области: из 1518 объектов защитных сооружений задокументировано 268 убежищ и 192 противорадиационных укрытий.

Об этом шла речь на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН, со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Детали

Для Донетчины ключевым остается вопрос безопасности. В регионе на учете находится 1518 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, из которых хранилищ - 268, противорадиационных укрытий - 192, простейших укрытий - 932 и быстровозводимых защитных сооружений - 126 единиц - говорится в заметке.

Вопрос безопасности обсуждался на заседании Государственной комиссии под руководством вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Согласно информации Донецкой ОГА, в течение прошлого года количественная составляющая Фонда защитных сооружений менялась.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты в течение 2023 года был увеличен на 109 объектов. С начала года фонд защитных сооружений гражданской защиты увеличен на 21 объект.

Подчеркивается, что по состоянию на сейчас, подтверждено наличие дополнительных 130 объектов.

Напомним,

Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из противотанковых рвов, "зубов дракона", путей сообщения, огневых позиций и укрытий, построенных по типовым проектам Министерства обороны для усиления обороноспособности Украины.

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