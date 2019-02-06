В Днепре рядом с домом ограбили директора предприятия

ЧП произошло 5 января около 18 часов.



Директор предприятия выходил из парадного, когда на него напали трое неизвестных и повалили на землю. Грабители выхватили из рук мужчины сумку, в которой было более 100 000 долларов, сели в припаркованный неподалеку автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Как сообщил сам пострадавший незадолго до этого он снял эти деньги со счета в одном из банков.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж.



Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы неизвестный открыто завладел сумкой с почти 140 тысячами долларов.



Как сообщал УНН, из магазина меховых изделий украли 50 шуб.

