З магазину хутряних виробів вкрали 50 шуб

"Пограбування магазину хутряних виробів сталося 29 січня близько 2-ї ночі. Встановлено, що п’ятеро зловмисників у масках виламали двері, поклали охоронця на підлогу та винесли з магазину близько 50 хутряних шуб", - йдеться у повідомленні.

Працівниками патрульної поліції був зупинений автомобіль на іноземних номерах. Під час злагоджених дій було затримано одного з підозрюваних.

Під час огляду автомобіля в багажнику було виявлено великі пакети з викраденим товаром.

Чоловіка затримали та доставили до поліції. Затриманий – 31-річний житель м. Херсон, раніше неодноразово був засуджений. Грабіжника затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Наразі вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та запобіжного заходу. Також перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається позбавленням волі строком від 7 до 10 років. Поліція встановлює всі обставини та деталі злочину, а також вживає заходи для розшуку спільників затриманого.

Нагадаємо, нардепа Володимира Куренного пограбували. Серед іншого з автомобіля нардепа забрали телефон Nokia 3310.