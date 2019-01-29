Из магазина меховых изделий украли 50 шуб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Днепр на улице Паникахи пятеро злоумышленников в масках выломали дверь магазина, положили охранника на пол и вынесли из магазина меховых изделий почти 50 меховых изделий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Ограбление магазина меховых изделий произошло 29 января около 2-х ночи. Установлено, что пятеро злоумышленников в масках выломали дверь, положили охранника на пол и вынесли из магазина около 50 меховых шуб", - говорится в сообщении.
Работниками патрульной полиции был остановлен автомобиль на иностранных номерах. Во время слаженных действий был задержан один из подозреваемых.
При осмотре автомобиля в багажнике были обнаружены большие пакеты с похищенным товаром.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Задержанный - 31-летний житель города Херсон, ранее неоднократно был осужден. Грабителя задержали в порядке ст. 208 УПК. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и меры пресечения. Также проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории государства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж - ред), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали преступления, а также принимает меры для розыска сообщников задержанного.
Напомним, нардепа Владимира Куренного ограбили. Среди прочего из автомобиля нардепа забрали телефон Nokia 3310.