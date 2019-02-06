В Дніпрі поряд з будинком пограбували директора підприємства

Подія сталася 5 січня близько 18 години.



Директор підприємства виходив з парадного, коли на нього напали троє невідомих та повалили на землю. Грабіжники вихопили з рук чоловіка сумку, в якій було понад 100 тисяч доларів, сіли у припарковане неподалік авто та зникли у невідомому напрямку. Як повідомив сам потерпілий незадовго до цього він зняв ці гроші з рахунку в одному з банків.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.



Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі столиці невідомий відкрито заволодів сумкою з майже 140 тисячами доларів.



Як повідомляв УНН, з магазину хутряних виробів вкрали 50 шуб.

