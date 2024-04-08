В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

В "Дії" снова появился сервис для внутренне перемещенных лиц. Теперь в приложении можно оформить справку ВПЛ и денежную помощь сразу на всю семью в одном заявлении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Услуги для ВПЛ снова в Дії - теперь одно заявление на всю семью. Вернули услугу для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома. Доработали ее вместе с Минсоцполитики. Теперь регистрируйте справку и оформляйте выплаты для себя, жены или мужа и детей в приложении Дія. Ранее каждый подавал заявление за себя - сообщил Федоров.

Он отметил, что также можно будет получить справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда - данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении, ничего дополнительно вводить не надо.

Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в Дії, а деньги - на карте еПоддержка. Сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки ВПЛ - добавил министр.

Напомним

Теперь через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.