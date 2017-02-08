В Госстатистики фиксируют увеличение объемов выполнения работ в строительстве

"Начиная с сентября прошлого года, в строительстве определилась тенденция к увеличению объемов выполненных работ. По итогам 2016 года выросли объемы выполненных работ в строительстве жилых и не жилых помещений, инженерных сооружений", - сказал он.

И.Вернер добавил, что увеличение выполненных работ наблюдалось в 19 регионах Украины.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.