В Госстатистики фиксируют увеличение объемов выполнения работ в строительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Госслужба статистики фиксирует тенденцию к увеличению объемов выполненных работ в области строительства. Об этом во время заседания правительства сообщил председатель Государственной службы статистики Игорь Вернер, передает корреспондент УНН.
"Начиная с сентября прошлого года, в строительстве определилась тенденция к увеличению объемов выполненных работ. По итогам 2016 года выросли объемы выполненных работ в строительстве жилых и не жилых помещений, инженерных сооружений", - сказал он.
И.Вернер добавил, что увеличение выполненных работ наблюдалось в 19 регионах Украины.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.