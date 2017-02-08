В Держстатистики фіксують збільшення обсягів виконання робіт в будівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Держслужба статистики фіксує тенденцію до збільшення обсягів виконаних робіт в галузі будівництва. Про це під час засідання уряду повідомив голова Державної служби статистики Ігор Вернер, передає кореспондент УНН.
“Починаючи з вересня минулого року, в будівництві визначилась тенденція до збільшення обсягів виконаних робіт. За підсумками 2016 року зросли обсяги виконаних робіт в будівництві житлових і не житлових приміщень, інженерних споруд”, — сказав він.
І.Вернер додав, що збільшення виконаних робіт спостерігалось в 19 регіонах України.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.