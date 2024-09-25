В Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта
Киев • УНН
25-летний гражданин Египта поджег территорию посольства Египта в Копенгагене и разрисовал стену. Мужчина задержан, он признался в вандализме и поджоге в суде.
В Копенгагене полиция задержала и доставила в суд 25-летнего египтянина, который поджег территорию посольства Египта. Об этом сообщает DR, пишет УНН.
Детали
В обвинительном акте говорится о том, что вечером 10 апреля гражданин Египта перелез через стену на территорию посольства.
Затем он якобы облил легковоспламеняющейся жидкостью велосипеды, садовый шланг, засохшие листья и кирпичную кладку у подножия здания посольства и поджег жидкость, вызвав пожар.
Позже мужчине объявили обвинение в вандализме, поскольку он разрисовал краской стену посольства.
В суде Копенгагена 25-летний египтянин признался в поджоге и вандализме посольства Египта. Пока не уточняется, какое наказание ему грозит.
Напомним
В апреле этого года в посольство России в Вильнюсе, столице Литвы, дважды бросили бутылки с зажигательной смесью, повредив стену здания.