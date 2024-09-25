У Данії затримали чоловіка, який підпалив територію посольства Єгипту
Київ • УНН
25-річний громадянин Єгипту підпалив територію посольства Єгипту в Копенгагені та розмалював стіну. Чоловіка затримано, він зізнався у вандалізмі та підпалі в суді.
У Копенгагені поліція затримала й доправила до суду 25-річного єгиптянина, який підпалив територію посольства Єгипту. Про це повідомляє DR, пише УНН.
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В обвинувальному акті йдеться про те, що ввечері 10 квітня громадянин Єгипту переліз через стіну на територію посольства.
Потім він нібито облив легкозаймистою рідиною велосипеди, садовий шланг, засохле листя і цегляну кладку біля підніжжя будівлі посольства і підпалив рідину, спричинивши пожежу.
Пізніше чоловіку оголосили звинувачення у вандалізмі, оскільки він розмалював фарбою стіну посольства.
У суді Копенгагена 25-річний єгиптянин зізнався у підпалі та вандалізмі посольства Єгипту. Наразі не уточнюється, яке покарання йому загрожує.
Нагадаємо
У квітні цього року у посольство росії у Вільнюсі, столиці Литви, двічі кинули пляшки із запалювальною сумішшю, пошкодивши стіну будівлі.