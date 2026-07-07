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В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавших

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В Дамаске взорвались два самодельных взрывных устройства во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. Пострадали как минимум 18 человек, визит продолжается по плану.

В Дамаске прогремели взрывы во время визита Макрона, 18 пострадавших

В столице Сирии Дамаске взорвались по меньшей мере два взрывных устройства во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в страну, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

На телевизионных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся над городом во вторник.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что в результате взрывов пострадали по меньшей мере 18 человек, включая четырёх полицейских, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Сотрудник службы безопасности сообщил Al Jazeera, что взрывы произошли в районе, где много гражданских лиц, назвав это "преступным деянием".

На видеозаписи, распространённой в Интернете и проверенной Al Jazeera, видно горящий автомобиль.

Корреспондент Al Jazeera сообщил, что взрывы произошли рядом с Министерством туризма и гостиницей, где Макрон должен был остановиться во время визита в столицу страны для переговоров со своим сирийским коллегой Ахмедом аль-Шараа.

Офис Макрона заявил, что президент Франции, который ехал на встречу с аль-Шараа, не слышал взрывов, и визит продолжился в обычном режиме.

Министерство внутренних дел страны сообщило SANA, что взрывы произошли "вне зоны безопасности, предназначенной для резиденции президента Франции, и не представляли никакой прямой угрозы резиденции или программе официального визита, которая продолжается по запланированному графику".

"Предварительные результаты указывают на то, что два взрывных устройства были самодельными. Одно было размещено внутри автомобиля, припаркованного на обочине дороги, а другое было спрятано в мусорном контейнере", – заявило министерство, цитирует SANA.

"Продолжается расследование для установления обстоятельств нападения и установления виновных", - говорится в заявлении.

Корреспондент Al Jazeera, ведущий репортаж из президентского дворца, сказал, что ситуация там "достаточно спокойная".

Власти перекрыли дороги, и продолжается расследование.

Исмат Аль-Абси, эксперт по безопасности из Дамаска, сообщил Al Jazeera, что цели взрывов не были сразу понятны. "Мы не уверены, были ли самодельные взрывные устройства направлены на конвой президента Франции, когда он направлялся в Народный дворец на встречу с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа", – сказал он.

Дополнение

На прошлой неделе, по данным Министерства здравоохранения Сирии, в результате взрыва в кафе в центре Дамаска погибли по меньшей мере девять человек и ранены ещё 20.

Юлия Шрамко

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