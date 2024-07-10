В Черновцах микроавтобус столкнулся с эвакуатором: пострадали 11 человек, в том числе 2 детей
Киев • УНН
В Черновцах микроавтобус столкнулся с эвакуатором, в результате чего пострадали 11 человек, включая водителя и 10 пассажиров, двое из которых - дети в возрасте 9 и 12 лет.
В Черновцах столкнулся микроавтобус с эвакуатором, в аварии травмировались 11 человек, в том числе двое детей, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
В результате столкновения автомобиля Volkswagen Transporter с эвакуатором Mercedes-Benz, телесные повреждения получили водитель и 10 пассажиров микроавтобуса
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 июля на перекрестке улиц Галицкий Путь и Коломыйская в Черновцах.
"Предварительно правоохранители выяснили, что 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь по улице Галицкий Шлях в Черновцах, столкнулся с эвакуатором Mercedes-Benz, под управлением 62-летнего жителя Тернопольской области, который выезжал с улицы Коломыйской", - рассказали в полиции.
В результате аварии, как сообщается, водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей 9 и 12 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.
Водителя другого транспортного средства и еще двух граждан медики осмотрели и оказали помощь без госпитализации.
Сведения о ДТП внесли в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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