В Черниговском ТЦК опровергли присутствие своих представителей на сессии горсовета: кто же вывел депутата

В пресс-службе Черниговского областного ТЦК и СП заявили, что работники областного, районного и городского терцентров комплектования и соцподдержки на сессии Черниговского городского совета 16 августа не присутствовали. Кто вывел депутата Виталия Гольца во время заседания - пока неизвестно. Об этом сообщает «Суспільне Чернігів», передает УНН.

Детали

Сам же депутат Виталий Голец, как пишет «Суспільне», на телефонные звонки не отвечает. Его местонахождение пока неизвестно.

Контекст

Ранее сообщалось, что в Чернигове сегодня, 16 августа, во время сессии городского совета представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки зашли в сессионный зал и вывели оттуда одного из депутатов. Речь идет о внефракционном Виталии Гольце.