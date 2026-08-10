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В Черкасской области военнослужащего приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Военнослужащий, который в сентябре 2025 года застрелил мужчину и женщину из автомата, а также ограбил дом, получил пожизненное заключение. Суд учёл, что ранее он уже был осуждён за умышленное убийство.

В Черкасской области военнослужащего приговорили к пожизненному заключению за убийство двух человек

В Черкасской области осудили военнослужащего, который убил мужчину и женщину. Он застрелил их из автомата и ограбил дом. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.

По публичному обвинению прокуроров Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащий признан виновным по п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 263 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, разбой, оконченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, неявка вовремя на службу без уважительных причин, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения)

- говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2025 года военнослужащий после окончания отпуска и лечения без уважительных причин не прибыл к месту службы и длительное время находился вне воинской части, уклоняясь от выполнения служебных обязанностей.

Находясь вне места службы, в сентябре 2025 года вблизи одного из населенных пунктов Черкасской области, действуя из корыстных побуждений, он решил завладеть имуществом местного жителя.

Для реализации своего преступного умысла обвиняемый произвел три прицельных выстрела из автомата в потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

После этого военнослужащий проник в дом потерпевшего, где находилась женщина, выстрелил ей в лицо и нанес не менее трех ударов автоматом по голове, в результате чего она умерла на месте.

После двойного убийства обвиняемый завладел двумя металлоискателями потерпевшего и, пытаясь скрыть следы преступлений, поджег дом и летнюю кухню.

Впоследствии, в результате слаженных действий правоохранительных органов, злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства военнослужащего были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, семь боевых гранат с взрывателями, а также более 900 боевых патронов различного калибра, которые он незаконно хранил без предусмотренного законом разрешения.

Суд согласился с позицией стороны обвинения, учтя обстоятельства дела и личность обвиняемого, который ранее уже был осужден за умышленное убийство и после освобождения из мест лишения свободы повторно совершил особо тяжкие умышленные преступления.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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Ольга Розгон

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