В Черкасской области в двух нарколабораториях изъяли наркотиков на 3 млн гривен
Киев • УНН
В Черкасской области разоблачена деятельность двух нарколабораторий, где изготавливали Alpha-PVP и амфетамин. Правоохранители изъяли наркотиков на 3 млн грн и задержали пятерых подозреваемых.
В Черкасской области разоблачена деятельность двух нарколабораторий и изъято на 3 млн грн "товара", сообщено о подозрении пяти лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным правоохранителей, группа лиц организовала деятельность и руководила двумя нарколабораториями на территории Черкасской области. Там изготавливали опасные психотропные вещества, среди которых Alpha-PVP и амфетамин.
Сбыт наркотиков дельцы организовали через Telegram каналы. Товар доставляли покупателям через почтовые сервисы и закладки. С целью конспирации для расчетов использовали криптовалюту.
Доход от наркобизнеса сообщники распределяли между собой и тратили на собственные нужды.
Правоохранители провели 22 обыска, изъяли более 2,5 кг "Alpha-PVP" и 5 кг ее остатков, 1 кг каннабиса, 160 л прекурсоров и оборудование для производства. Стоимость изъятого - более 3 млн грн по ценам "черного рынка".
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Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении пяти участникам группы по факту незаконного изготовления, хранения, транспортировки и сбыта особо опасных психотропных веществ (ст. 307 УК Украины).
Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.