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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области в двух нарколабораториях изъяли наркотиков на 3 млн гривен

В Черкасской области в двух нарколабораториях изъяли наркотиков на 3 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 5044 просмотра

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В Черкасской области разоблачена деятельность двух нарколабораторий, где изготавливали Alpha-PVP и амфетамин. Правоохранители изъяли наркотиков на 3 млн грн и задержали пятерых подозреваемых.

В Черкасской области разоблачена деятельность двух нарколабораторий и изъято на 3 млн грн "товара", сообщено о подозрении пяти лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

По данным правоохранителей, группа лиц организовала деятельность и руководила двумя нарколабораториями на территории Черкасской области. Там изготавливали опасные психотропные вещества, среди которых Alpha-PVP и амфетамин.

Сбыт наркотиков дельцы организовали через Telegram каналы. Товар доставляли покупателям через почтовые сервисы и закладки. С целью конспирации для расчетов использовали криптовалюту.

Доход от наркобизнеса сообщники распределяли между собой и тратили на собственные нужды.

Правоохранители провели 22 обыска, изъяли более 2,5 кг "Alpha-PVP" и 5 кг ее остатков, 1 кг каннабиса, 160 л прекурсоров и оборудование для производства. Стоимость изъятого - более 3 млн грн по ценам "черного рынка".

Наркобизнес под прикрытием продуктов: правоохранители задержали наркодельцов с товаром на 23 млн грн9 дек. 2024, 11:55 • 14274 просмотра

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении пяти участникам группы по факту незаконного изготовления, хранения, транспортировки и сбыта особо опасных психотропных веществ (ст. 307 УК Украины).

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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