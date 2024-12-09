Наркобизнес под прикрытием продуктов: правоохранители задержали наркодельцов с товаром на 23 млн грн

Правоохранители задержали участников нарко группировки, занимавшейся контрабандой каннабиса более чем на 23 млн грн, пряча его в пищевых продуктах, сообщает Нацполиция, пишет УНН.

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Посылки, в которых якобы кофе, печенье, бакалею дельцы получали из Америки на имена подконтрольных лиц. Одна коробка с продуктами могла содержать от 3 до 5 кг наркотика. продавали каннабис через разветвленную сеть оптовых и розничных наркошопов в Телеграмм по всей Украине. Оплата за такой "товар" проходила через электронные кошельки, из которых потом выводили наличные.

По информации, в Киеве и Кременчуге правоохранители задержали восьмерых фигурантов — им уже сообщили подозрения и избрали меры пресечения. Также изъяли наркотиков на 9 000 000 гривен и наличных в различной валюте на более 29,4 млн грн.

Организатором контрабанды наркотиков и разветвленной сети оптовых интернет-наркошопов на территории Украины оказался 28-летний киевлянин. Мужчина, находясь в США наладил поставки шишек каннабиса. Далее товар прятался в посылки с пищевыми продуктами и отправлялся через международного почтового оператора.

Уже в Киеве участник группировки забирал пакеты, передавал курьеру, который доставлял их в офис доверенного лица организатора. И тот уже занимался оптовыми отправками.

Для того, чтобы охватить большую территорию для ведения своего наркобизнеса доверенное лицо привлекло знакомого из Кременчуга. Его группа-жена и трое друзей — отвечала за сбыт наркотиков на территории Полтавской и смежных областей. в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты контрабанды каннабиса-всего 57 кг более чем на 23 млн грн.

По результатам проведения 45 обысков на территории Полтавской и Киевской областей изъяли более 23 кг каннабиса на 9 000 000 гривен, машины, драгоценные часы, оружие и боеприпасы, телефоны, черновые записи "хозяйственную документацию", а также наличности в различной валюте на общую сумму более 29,4 млн грн