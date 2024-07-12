В Черкасской области уничтожили крылатую ракету и еще две цели, из-за вражеской атаки есть повреждения
Киев • УНН
Системы противовоздушной обороны в Черкасской области ночью уничтожили крылатую ракету, еще одну неопознанную цель и воздушную цель над Золотонощиной, в результате произошли пожар сухой растительности, повреждение линии электропередач и выбиты стекла в домах.
В Черкасской области ночью работала ПВО, уничтожив крылатую ракету и другую неустановленную цель, а также еще одну воздушную цель, в результате произошел пожар сухой растительности, повреждение линии электропередач и выбиты стекла в домах, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
С вечера до утра враг не давал покоя защитникам украинского неба. Противовоздушная оборона работала и в Черкасской области. В частности, наши защитники уничтожили крылатую ракету в Черкасском районе
По его словам, также минуснули там еще одну вражескую цель - ее тип устанавливается. В обоих случаях обошлось без последствий.
"По предварительной информации, еще одну воздушную цель наши защитники уничтожили в небе над Золотонощиной. В результате загорелась сухая растительность. Пожар ликвидировали местные команды. Также повреждена линия электропередач и окна предварительно девяти частных домов", - сообщил Табурец.
Обследование территории продолжается. Соответствующие службы работают, указал он.
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