В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие
Киев • УНН
В Черкасской области силы ПВО уничтожили пять вражеских "шахидов". В результате падения обломков были повреждены окна на частном предприятии, пострадавших нет.
Ночью и утром 15 августа в Черкасской области силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских "шахидов". Из-за падения обломков были повреждены окна на одном из частных предприятий, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Ночь и утро в области были тревожными. Враг снова устроил террор с воздуха. Нашей ПВО в целом уничтожено пять "шахидов" противника. Обошлось без пострадавших. В то же время в результате падения обломков повреждены окна на одном из частных предприятий
По его словам, обследование территории продолжается.
Ночью над Украиной уничтожили все 29 "шахидов", враг атаковал тремя ракетами Х-5915 августа 2024, 05:25 • 14575 просмотров