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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

В Черкасской области сбито 5 вражеских дронов, повреждено предприятие

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 05:36  •  11409 просмотра

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В Черкасской области силы ПВО уничтожили пять вражеских "шахидов". В результате падения обломков были повреждены окна на частном предприятии, пострадавших нет.

Ночью и утром 15 августа в Черкасской области силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских "шахидов". Из-за падения обломков были повреждены окна на одном из частных предприятий, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Ночь и утро в области были тревожными. Враг снова устроил террор с воздуха. Нашей ПВО в целом уничтожено пять "шахидов" противника. Обошлось без пострадавших. В то же время в результате падения обломков повреждены окна на одном из частных предприятий

-написал Табурец.

По его словам, обследование территории продолжается.

Ночью над Украиной уничтожили все 29 "шахидов", враг атаковал тремя ракетами Х-5915 августа 2024, 05:25 • 14575 просмотров

Татьяна Краевская

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