В Черкасской области из-за атаки рф есть повреждения, произошел лесной пожар

В Черкасской области ночью из-за атаки рф есть повреждения в двух районах, в частности жилых домов, столовой предприятия, произошел лесной пожар, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

С ночи в Черкасской области работали силы ПВО. Они защищали наши громады от вражеских воздушных целей. В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА. Травмированных нет. Однако имеем немало ущерба от обломков - написал Табурец и перечислил:

в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, поврежден автомобиль. Также мы имели возгорание леса на площади 2 га. Оно оперативно ликвидировано;

в Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж. А также столовая на территории частного предприятия.

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