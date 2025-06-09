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В Черкасской области из-за атаки рф есть повреждения, произошел лесной пожар

Киев • УНН

 • 2150 просмотра

Ночью в Черкасской области силы ПВО сбили 33 БпЛА. Обломки повредили дома в двух районах, хозяйственные постройки, столовую и вызвали лесной пожар на площади 2 га.

В Черкасской области из-за атаки рф есть повреждения, произошел лесной пожар

В Черкасской области ночью из-за атаки рф есть повреждения в двух районах, в частности жилых домов, столовой предприятия, произошел лесной пожар, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

С ночи в Черкасской области работали силы ПВО. Они защищали наши громады от вражеских воздушных целей. В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА. Травмированных нет. Однако имеем немало ущерба от обломков

- написал Табурец и перечислил:
  • в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, поврежден автомобиль. Также мы имели возгорание леса на площади 2 га. Оно оперативно ликвидировано;
    • в Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж. А также столовая на территории частного предприятия.

      В Полтавской области из-за атаки рф произошли проблемы со светом: электричество подали по резервной линии09.06.25, 08:23 • 1070 просмотров

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      Война
      Черкасская область
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