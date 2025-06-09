В Полтавской области из-за атаки рф произошли проблемы со светом: электричество подали по резервной линии

В Полтавской области в результате атаки рф осколками задело линию электропередачи, потребителей запитали по резервной линии, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью в Миргородском районе в результате падения обломков БпЛА была повреждена линия электропередач. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии - написал Когут.

По его словам, дальнейшие ремонтные работы "запланированы в течение дня".

Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших