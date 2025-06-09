На Полтавщині через атаку рф сталися проблеми зі світлом: електрику подали по резервній лінії

У Полтавській області внаслідок атаки рф уламками зачепило лінію електропередачі, споживачів заживили по резервній лінії, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач. Енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії - написав Когут.

З його слів, подальші ремонтні роботи "заплановані протягом дня".

Через атаку рф на Полтавщині троє постраждалих