На Полтавщині через атаку рф сталися проблеми зі світлом: електрику подали по резервній лінії
Київ • УНН
У Миргородському районі через падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач. Електропостачання оперативно відновлено резервною лінією.
У Полтавській області внаслідок атаки рф уламками зачепило лінію електропередачі, споживачів заживили по резервній лінії, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у понеділок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач. Енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії
З його слів, подальші ремонтні роботи "заплановані протягом дня".
Через атаку рф на Полтавщині троє постраждалих06.06.25, 08:37 • 2798 переглядiв